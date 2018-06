Wien (dpa) - Die Umsetzung des Atom-Deals mit dem Iran läuft aus Sicht der Internationalen Atomenergiebehörde bisher reibungslos. Sechs Wochen nach Beginn der Umsetzung der Vereinbarung bescheinigte die IAEA der Islamischen Republik, dass sie sich an alle Punkte halte. Der Iran habe seine Verpflichtungen erfüllt, heißt es in dem Bericht, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die IAEA hat die Aufgabe, den Rückbau des iranischen Atomprogramms zu überwachen. Mit den Maßnahmen will die internationale Gemeinschaft Gewissheit, dass der Iran nicht an einer Atombombe baut.

