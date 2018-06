Stralsund (dpa) – Bundeskanzlerin Angela Merkel hat vor Wirtschaftsvertretern um Geduld bei der Aufhebung der EU-Sanktionen gegen Russland gebeten. Die Sanktionen träfen die Wirtschaft zum Teil stark, räumte Merkel beim Jahresempfang des CDU-Wirtschaftsrates heute in Stralsund in Mecklenburg-Vorpommern ein. Sie könnten aber erst dann aufgehoben werden, wenn die Friedensvereinbarungen von Minsk umgesetzt seien, betonte Merkel. Vor über einem Jahr hatten sich die Konfliktparteien in Minsk auf einen Friedensplan geeinigt. Dieser wird aber bisher von beiden Konfliktseiten nicht umgesetzt.

