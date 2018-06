Topeka (dpa) - Ein Angestellter hat in einer Gartengeräte-Firma in Hesston im US-Bundesstaat Kansas mehrere Menschen erschossen. Der Angreifer selbst sei von Polizeikugeln getroffen und getötet worden, sagte der zuständige Sheriff einem Lokalsender. "Es könnten bis zu drei oder vier weitere tot sein", sagte der Sheriff dem Sender CNN. In anderen Berichten ist von bis zu sieben Toten die Rede. Bis zu 20 Menschen könnten verletzt sein. Der Mann habe an mehrere Stellen, auch auf dem Betriebsgelände zugeschlagen.

