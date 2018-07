Berlin (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel hat einen ihrer seltenen Talkshow-Auftritte. Die CDU-Politikerin ist am Sonntag (21.45 Uhr) bei ARD-Moderatorin Anne Will zu Gast, wie das Erste heute mitteilte. Der provokante Titel der Sendung: "Wann steuern Sie um, Frau Merkel?" Es soll um eine Bilanz der Flüchtlingspolitik unter der Kanzlerin gehen. Merkel stellt sich nicht zum ersten Mal den Fragen von Will. Im vergangenen Oktober war sie in der Sendung, damals lief das Format noch am Mittwoch.

