Hamburg (dpa) - Mehr als 2000 Schutzsuchende und Unterstützer kommen an diesem Wochenende auf einer Konferenz in Hamburg zusammen. Die Tagung begann heute Abend auf dem Veranstaltungsgelände Kampnagel. Allein für morgen sind 1600 Menschen angemeldet. Am Ende der Konferenz mit Diskussionsrunden und Workshops solle eine Resolution mit Vorschlägen stehen, wie die Situation der Flüchtlinge verbessert werden könne, sagte Abimbola Odugbesan von der Hamburger Flüchtlingsgruppe Lampedusa. Es gebe viele Diskussionen über Flüchtlinge, diese seien selbst aber bisher kein Teil davon gewesen.

