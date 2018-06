Schweizer Infantino neuer FIFA-Präsident

Zürich (dpa) - Gianni Infantino ist neuer Präsident des Fußball-Weltverbands FIFA. Der 45-Jährige aus der Schweiz setzte sich am Freitag beim außerordentlichen FIFA-Kongress gegen den zuvor als Favoriten gehandelten Scheich Salman bin Ibrahim al Chalifa durch. Infantino erhielt 115 der 207 Stimmen und damit die erforderliche Mehrheit, für Scheich Salman votierten 88 Delegierte. Prinz Ali aus Jordanien mit 4 Stimmen und der Franzose Jérôme Champagne mit null Stimmen waren wie erwartet chancenlos. Infantino tritt damit die Nachfolge des für sechs Jahre gesperrten Joseph Blatter an, der die FIFA seit 1998 geführt hatte.

Hertha BSC feiert durch 1:0 in Köln ersten Rückrundensieg

Köln (dpa) - Durch den ersten Rückrundensieg hat Hertha BSC seinen dritten Tabellenplatz in der Fußball-Bundesliga gefestigt. Die Berliner setzten sich am Freitagabend beim 1. FC Köln mit 1:0 (1:0) durch und beendeten zugleich ihre missliche Serie von fünf nicht gewonnenen Punktspielen im neuen Jahr. Einziger Torschütze vor 48 900 Zuschauern war Vedad Ibisevic, der den Gästen durch seinen Treffer in der 43. Minute drei Punkte sicherte. Die Kölner verharren durch die achte Saisonpleite als Neunter im Tabellenmittelfeld.

Leipzig baut Zweitliga-Führung aus - Nürnberg gewinnt Frankenderby

Paderborn/Nürnberg (dpa) - RasenBallsport Leipzig hat seine Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga vorerst ausgebaut. Die Sachsen setzten sich am Freitag mit 1:0 (0:0) beim SC Paderborn durch und haben nun neun Punkte Vorsprung auf ihren ärgsten Verfolger SC Freiburg. Die Breisgauer treten erst am Samstag gegen den 1. FC Kaiserslautern an. Das Frankenderby entschied der 1. FC Nürnberg gegen die SpVgg Greuther Fürth mit 2:1 (1:1) für sich. Union Berlin gewann gegen den Karlsruher SC ebenfalls mit 2:1 (1:1).

Rummenigge: Clubvereinigung gegen Infantino-Pläne für 40 WM-Starter

Zürich (dpa) - Die europäischen Fußball-Spitzenclubs haben sich in einer Grußadresse an den neuen FIFA-Präsidenten Gianni Infantino erneut gegen eine Aufstockung der WM von 32 auf 40 Teilnehmer ausgesprochen. Der am Freitag in Zürich gekürte Weltverbandschef hatte dies zuvor im Wahlkampf als einen seiner Pläne verkündet. "Wir haben einen Punkt erreicht, an dem wir die Spieler nicht weiter belasten können, sondern sie entlasten müssen. Die FIFA muss ihrer Verantwortung für die Gesundheit der Spieler gerecht werden", sagte Karl-Heinz Rummenigge, der als Vorstandschef des FC Bayern München auch Vorsitzender der Clubvereinigung ECA ist.

Medien: Freiburger Doping-Kommission vor Rücktritt

Freiburg (dpa) - Die Aufklärung der massiven Doping-Vergangenheit der Universität Freiburg droht zu scheitern. Nach übereinstimmenden Berichten der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" und der "Badischen Zeitung" hat die mit der Untersuchung beauftragte Kommission für Montag ihren geschlossenen Rücktritt angedroht. Die sechsköpfige Expertengruppe unter Leitung der italienischen Kriminologin und Professorin Letizia Paoli beklagt bereits seit langem eine Behinderung ihrer Arbeit durch die Universität. Unter anderem sollen ihr über Jahre wichtige Akten vorenthalten worden sein.

Sommersportvereinigung ASOIF will Transparenz bei Verbänden stärken

Lausanne (dpa) - Die Vereinigung der olympischen Sommersportverbände (ASOIF) hat sich auf neue Regeln für ihre Mitgliedsverbände verständigt, um Transparenz zu stärken und neuen Korruptionsskandalen vorzubeugen. Das Council genehmigte am Freitag in Lausanne nach ASOIF-Angaben eine "umfassende Reihe von Governance-Grundsätzen und -Gradmessern". ASOIF-Präsident Francesco Ricci Bitti bezeichnete die Regeln als "praktikabel". Formal müssen die Änderungen im April noch von der Generalversammlung abgesegnet werden. Der Vereinigung gehören nach eigenen Angaben 28 internationale Sommersportverbände an.

Venezuelas Ex-Fußballchef akzeptiert Auslieferung an USA

Genf (dpa) - Der ehemalige Präsident des venezolanischen Fußballverbandes (FVF) hat in der FIFA-Affäre seine Auslieferung an die USA akzeptiert. Der in der Schweiz inhaftierte Rafael Esquivel informierte am Freitag das Justizministerium über seine Entscheidung, wie ein Sprecher der Behörde bestätigte. Die Schweiz bewilligte noch am Freitag seine Auslieferung. Esquivel, der seit 1988 an der Spitze des FVF stand, wurde Ende Mai 2015 mit anderen Fußball-Funktionären in Zürich festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, beim Verkauf von Vermarktungsrechten für die Copa America bestechlich gewesen zu sein.