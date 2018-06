Moskau (AFP) Der russische Konzeptkünstler Pjotr Pawlenski, der Anfang November bei einem Protest die Tür der Zentrale des russischen Inlandsgeheimdiensts FSB in Brand setzte, bleibt weiter in Untersuchungshaft. Ein Gericht in Moskau lehnte eine Freilassung bis zum Prozessbeginn am Freitag ab. Zur Begründung hieß es, Pawlenski könnte sich ins Ausland absetzen.

