Hamburg (SID) - Kunstturner Marcel Nguyen aus Unterhaching startet beim National-Team-Cup am 5. März im bayerischen Buttenwiesen in die olympische Saison. Der Silbermedaillengewinner von London 2012 hatte am vergangenen Wochenende wegen einer Grippe auf die Teilnahme bei einem internationalen Turnier in Baku verzichtet.