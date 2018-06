Basel (SID) - Tennis-Superstar Roger Federer lässt sich beim Comeback nach seiner Knie-Operation Zeit. Der 34 Jahre alte Schweizer, der wieder das Training aufgenommen hat, kehrt nicht wie angekündigt beim Hartplatzturnier im kalifornischen Indian Wells (ab 10. März) auf die ATP-Tour zurück. Federer plant stattdessen seinen Wiedereinstieg beim Sandplatz-Masters in Monte Carlo (ab 10. April).

"Es ist ein langes Tennisjahr, daher will ich nichts erzwingen und zu früh zurückkommen", schrieb der 17-malige Grand-Slam-Siegerin auf seiner Facebookseite. Federer hatte sich nach dem Halbfinal-Aus bei den Australian Open in Melbourne einem arthroskopischen Eingriff am Meniskus im linken Knie unterzogen.