Bimöhlen (dpa) - Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat sich nach dem tödlichen Hubschrauberabsturz in Schleswig-Holstein erschüttert gezeigt. Seine Gedanken und sein tief empfundenes Beileid seien bei den Angehörigen der ums Leben gekommenen und des schwer verletzten Kollegen, ließ der Minister mitteilen. Er will sich heute am Unglücksort ein Bild von der Lage machen. Beim Absturz des

Hubschraubers der Bundespolizei nahe Bimöhlen sind am Abend der Copilot und ein Begleiter ums Leben gekommen. Der Pilot überlebte schwer verletzt. Die Unglücksursache ist noch unklar.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.