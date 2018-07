Budapest (AFP) Die Volksabstimmung in Ungarn über von der EU vorgeschriebene Flüchtlingskontingente findet frühestens im August statt. Das Referendum werde "in 150 bis 250 Tagen" abgehalten, sagte der ungarische Justizminister Laszlo Trocsanyi bei einer Pressekonferenz in Budapest. Damit kommt ein Termin zwischen August und Dezember in Frage. Damit die Abstimmung gültig ist, ist eine Wahlbeteiligung von mindestens 50 Prozent notwendig.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.