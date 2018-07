Washington (AFP) Die Wirtschaft der Vereinigten Staaten ist im Schlussquartal 2015 stärker gewachsen als zunächst angenommen. Das Handelsministerium in Washington teilte am Freitag mit, das Bruttoinlandsprodukt (BIP) habe von Oktober bis Dezember um 1,0 Prozent zugelegt. In einer vorigen Schätzung war noch von einem Plus von 0,7 Prozent die Rede gewesen.

