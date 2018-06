Sofia (AFP) Ein seit einem Vierteljahrhundert von Israel gesuchter palästinensischer Aktivist ist am Freitag in Bulgarien tot aufgefunden worden. Das 51-jährige Mitglied der Palästinensischen Volksbefreiungsfront (PFLP), Omar Najef Sajed, sei schwerverletzt im Hof der palästinensischen Botschaft in Sofia entdeckt worden und kurz darauf gestorben, berichteten die bulgarische Polizei und die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa. Nach Angaben des bulgarischen Rundfunks war Najef vom vierten Stock in den Hof gestürzt.

