Berlin (AFP) Der Schokoladen-Hersteller Mars hat einem Bericht des "Tagesspiegel" zufolge schon vor rund zwei Jahren eine Beschwerde wegen eines Plastikteils in einem Riegel erhalten. Ein Mann aus Schleswig-Holstein habe sich an einem Plastikteil ein Stück Zahn ausgebissen, berichtete die Zeitung am Samstag. Mars bestätigte die Beschwerde.

