Hamburg (AFP) Die Demokratie ist einer Bertelsmann-Studie zufolge weltweit auf dem Rückzug. "So drastisch wie noch nie, in so vielen Ländern wie noch nie" seien in den vergangenen zwei Jahren Bürgerrechte eingeschränkt worden, sagte die Projektleiterin für den Bertelsmann-Transformationsindex (BTI), Sabine Donner, dem "Spiegel". Von 129 untersuchten Staaten sind laut BTI 55 Autokratien, darunter 40 "harte" Diktaturen - sieben mehr als noch vor zwei Jahren.

