Berlin (dpa) - Hollywoodstar George Clooney macht sich in Filmen der Coen-Brüder gerne einmal lächerlich - und Joel und Ethan lieben es. "Der mag das. Und wir mögen es, dass er es mag. Wir haben dann eine gute Zeit zusammen", sagte Joel Coen im Interview des Redaktionsnetzwerks Deutschland.

"So oft bekommt er vermutlich nicht die Gelegenheit dazu. Und er probiert einfach gern Dinge aus. Er ist nicht so eitel wie andere Stars," erzählt Joel Coen über Clooney. Der Film "Hail, Caesar!" der beiden Regisseure war der Eröffnungsfilm der diesjährigen Berlinale und läuft gerade in den Kinos. George Clooney spielt darin Baird Whitlock, ein Zugpferd eines Filmstudios. Er wird entführt - und die Produktion des Prestige-Sandalenstreifens "Hail, Caesar!" gerät ins Stocken.

Die Coen-Brüder sind seit drei Jahrzehnten erfolgreich. Joel, Ethan und Clooney haben bereits die Komödie "O Brother, Where Art Thou?" (2000) zusammen gedreht, ebenso wie "Ein (un)möglicher Härtefall" (2003) und "Burn After Reading - Wer verbrennt sich hier die Finger?" (2008).