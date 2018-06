Bochum (SID) - Mit dem dritten Heimsieg in Folge hat der VfL Bochum seine Aufstiegschancen in der 2. Fußball-Bundesliga gewahrt. Die Westfalen bezwangen den SV Sandhausen mit 3:2 (2:0) und liegen als Tabellenvierter nach sieben Spielen in Serie ohne Niederlage fünf Punkte hinter dem Relegationsplatz, den der 1. FC Nürnberg belegt.

Thomas Eisfeld (10.) und Simon Terodde (21.) brachten die Gastgeber vor 12.209 Zuschauern früh mit 2:0 in Führung. Dominik Stolz (64.) und Aziz Bouhaddouz (72.) glichen für die Sandhäuser aus, die nach nur einem Sieg aus den letzten acht Spielen im Tabellenmittelfeld stehen. Mit seinem zwölften Saisontor schoss Terodde den VfL vom Elfmeterpunkt aber doch noch zum Sieg (78.). Der 27-Jährige war selbst von Tim Kister gefoult worden.

Bis zum ersten Gegentreffer hatten die Bochumer mit einer souveränen Vorstellung das Geschehen auf dem Feld im Griff. Nach einem Freistoß von Eisfeld und einer unglücklichen Abwehr von Torhüter Marco Knaller vergab Tim Hoogland aus kurzer Distanz die Chance zum 3:0 (48.).

Plötzlich kippte die Partie, beim 2:2 leistete Bochums Abwehrspieler Patrick Fabian Mithilfe, als er über den Ball trat. Doch Bochum schaltete noch einmal einen Gang hoch.

Beim VfL verdienten sich Abwehrspieler Felix Bastians und Torschütze Terodde die besten Noten, bei den Gästen überzeugten vor allem Knaller und Mittelfeldspieler Stefan Kulovits.