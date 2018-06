Teheran (AFP) Bei der Parlamentswahl im Iran haben die Reformer um Präsident Hassan Ruhani laut Teilergebnissen die meisten Sitze für die Hauptstadtregion geholt. In der Provinz Teheran könnte das Lager der Reformer und Gemäßigten laut Auszählung von 44 Prozent der Stimmen 29 der 30 zu vergebenden Sitze bekommen, hieß es am Samstagabend in Teheran. Bei einem Sitz liege der konservative Kandidat in der Stimmenauszählung vorn.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.