Damaskus (dpa) - Nach fünf Jahren Bürgerkrieg sind große Teile Syriens völlig zerstört. Eine Waffenruhe soll ein erster Schritt Richtung Frieden sein. Sie ist seit Mitternacht in Kraft und hält seitdem. Die Menschen in schwer erreichbaren Gebiete sollen nun mehr Hilfe bekommen. Zuletzt kamen in mehreren belagerten Städten Hilfskonvois mit Nahrung und Medikamenten an. Das reicht aber noch lange nicht aus. Die Lage sei angespannt und es sei offensichtlich, dass ein normales Leben weit entfernt sei, sagte der Präsident des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, Peter Maurer, der dpa.

