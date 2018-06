Leipzig (SID) - Spitzensprinter Julian Reus ist bei den deutschen Hallen-Meisterschaften in Leipzig deutschen Rekord über 60 Meter gelaufen. Der Wattenscheider kam in 6,52 Sekunden ins Ziel und unterbot damit den über 28 Jahre alten Rekord des Berliner Sven Matthes um eine Hunderstelsekunde. Damals, am 13. Februar 1988, war Reus noch nicht einmal geboren.

Reus ist damit alleiniger deutscher Rekordhalter in der Halle und im Freien, über die 100 Meter hatte er 2014 in 10,05 Sekunden die Bestmarke gesetzt. In dieser Saison hatte der 27-Jährige die alte Bestmarke bereits zweimal eingestellt.

Zweiter wurde in Leipzig der Wattenscheider Christian Blum (6,60) vor Robert Hering aus Leipzig (6,69).