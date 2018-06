Berlin (dpa) - Jamie-Lee Kriewitz, Deutschlands Hoffnung beim Eurovision Song Contest 2016, will nun definitiv das laufende Schuljahr nachholen. "Durch "The Voice of Germany" habe ich sehr viele Fehlzeiten in der Schule, mein Zeugnis sah dieses Halbjahr nicht so gut aus", sagte die Siegerin des ProSiebenSat.1-Wettbewerbs vom Dezember 2015 in der "NDR Talk Show". Sie habe darum beschlossen, dieses Jahr zu wiederholen. Bereits kurz nach dem Sieg des ESC-Vorentscheids mit dem Titel "Ghost" hatte das Manga-Mädchen aus Springe bei Hannover angedeutet, dass das Abitur verschoben werden müsse.

