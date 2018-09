Berlin (dpa) - Schauspieler Jan Josef Liefers (51), bekannt als Professor Boerne im populären Münster-"Tatort" der ARD, hat einen vollkommen auf ihn zugeschnittenen Klingelton auf seinem Mobiltelefon - und zwar Beifall.

"Wir hatten in Münster einen "Tatort" gedreht und dabei die seltene Gelegenheit, dass wir 400 Komparsen da hatten", berichtete Liefers in der "NDR Talk Show". "Professor Boerne bekam einen Wissenschaftspreis, deswegen waren die vielen Leute da und mussten sowieso klatschen. Und weil die das so toll gemacht haben und unglaublich ausgerastet sind, habe ich das aufgenommen und gesagt: "Wenn ihr das gut macht, wird das mein Klingelton." Dann haben sie Gas gegeben."