Köln (SID) - Spitzenspiel am 23. Bundesliga-Spieltag: Pokalsieger VfL Wolfsburg empfängt um 15.30 Uhr Rekordmeister und Spitzenreiter Bayern München. Für die Niedersachsen geht es um wichtige Punkte im Kampf um die erneute Champions-League-Qualifikation, die Bayern wollen den Abstand auf Verfolger Borussia Dortmund halten. Gleichzeitig kämpft Schlusslicht Hannover 96 um den Anschluss: Um die Chance auf den Klassenerhalt zu wahren, ist für das Team von Trainer Thomas Schaaf ein Sieg beim VfB Stuttgart beinahe schon Pflicht. Auch die Partien Hamburger SV - FC Ingolstadt und Werder Bremen - Darmstadt 98 werden um 15.30 Uhr angepfiffen.

Der entthronte Box-Weltmeister Marco Huck wagt in Halle/Westfalen den Neuanfang. Mit einem Sieg gegen den Briten Ola Afolabi will der 31-Jährige den Grundstein für eine Rückkehr in die Weltspitze legen. Der Cruisergewichts-Kampf beginnt ab 22.45 Uhr.

Nach einer Saison mit vielen Rückschlägen plant Deutschlands bester Eissprinter Nico Ihle bei der am Samstag beginnenden Sprint-WM in Seoul/Südkorea den versöhnlichen Saison-Abschluss. Auch die Inzellerin Gaby Hirschbichler vertritt in Fernost die Farben der Deutschen Eisschnelllauf-Gemeinschaft (DESG). Beginn ist um 9 Uhr MEZ, bei den Männern und Frauen stehen jeweils die Wettkämpfe über 500 und 1000 m an.

Kombinierer Eric Frenzel kann in Val di Fiemme/Italien einen weiteren Schritt zum vierten Weltcup-Gesamtsieg machen. Im Einzel (Springen 10.00 Uhr/10-km-Lauf 15.00) zählt der Olympiasieger erneut zu den Favoriten.

Nach dem enttäuschenden Wochenende von La Thuile will Viktoria Rebensburg (Kreuth) beim Super-G-Weltcup in Soldeu/Andorra wieder in die Erfolgsspur finden. Ab 10.30 Uhr geht es los. Ab 12.00 Uhr sind die deutschen Speedmänner um Andreas Sander (Ennepetal) beim Super-G in Hinterstoder/Österreich im Einsatz.