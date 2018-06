Damaskus (AFP) Die am späten Freitagabend in Syrien in Kraft getretene Waffenruhe ist zunächst offenbar weitgehend eingehalten worden. Sowohl in der Hauptstadt Damaskus als auch im nördlichen Aleppo hätten die Waffen Punkt Mitternacht (23.00 Uhr MEZ) geschwiegen, berichteten Korrespondenten der Nachrichtenagentur AFP. Seit Mitternacht seien keine russischen Kampfjets mehr im Norden Latakias gesichtet worden, berichtete die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte.

