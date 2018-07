Kabul (AFP) In der afghanischen Hauptstadt Kabul sind bei einem Selbstmordanschlag in der Nähe des Verteidigungsministeriums am Samstag neun Menschen getötet und 13 weitere verletzt worden. Die meisten Opfer seien Zivilisten, sagte Polizeichef Abdul Rahman Rahimi. Die radikalislamischen Taliban bekannten sich zu dem Anschlag.

