Ludwigshafen (dpa) - Zwei Wochen vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz haben Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer und CDU-Landeschefin Julia Klöckner Einigkeit in der Zuwanderungspolitik demonstriert. CDU und CSU seien der Motor bei den Vorschlägen für eine Lösung der Flüchtlingskrise, sagte Klöckner bei einer Wahlkampfveranstaltung in Ludwigshafen. Von der SPD sei noch kein Vorschlag gekommen, wie man die Zahl der Flüchtlinge ohne Bleibeperspektive verringern könne. Klöckner und Seehofer übten scharfe Kritik an der Forderung von SPD-Chef Sigmar Gabriel nach einem Sozialpakt für die deutsche Bevölkerung.

