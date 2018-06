Charleston (dpa) - Im US-Bundesstaat South Carolina hat die Vorwahl der US-Demokraten zur Bestimmung eines Kandidaten für die Präsidentenwahl am 8. November begonnen. Der früheren Außenministerin und First Lady Hillary Clinton wird ein hoher Sieg über ihren parteiinternen Kontrahenten Bernie Sanders vorausgesagt. Es ist die letzte Abstimmung im Reigen der US-Vorwahlen vor dem sogenannten "Super Tuesday" am nächsten Dienstag. Dann werden bei Abstimmungen in zwölf US-Staaten wichtige Weichenstellungen erwartet.

