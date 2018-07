Predazzo (SID) - Olympiasieger Eric Frenzel (Oberwiesenthal) greift beim Kombinations-Weltcup im italienischen Val di Fiemme nach seinem achten Saisonsieg. Der 27-Jährige, der bei den beiden Einzelwettkämpfen im Fleimstal seinen vierten Triumph nacheinander im Gesamtweltcup perfekt machen kann, liegt nach einem Sprung auf 133,5 m in Führung und geht mit 21 Sekunden Vorsprung auf den Österreicher Bernhard Gruber in den 10-km-Skilanglauf (15.00/ZDF und Eurosport).

"Ich komme auf dieser Schanze super zurecht, kann mit meinem Sprung sehr zufrieden sein", sagte Frenzel im ZDF. Er war 2013 in Val di Fiemme Weltmeister von der Großschanzen geworden und hält mit 138,5 m den Schanzenrekord.

Der Japaner Akito Watabe, Frenzels letzter ernsthafter Konkurrent im Kampf um die große Kristallkugel, konnte am Samstag wegen Fieber und Durchfall nicht antreten, auch ein Start am Sonntag ist fraglich. Der achtmalige Saisonzweite ist beim deutschen Mannschaftsarzt Stefan Pecher in Behandlung.

Damit steht Frenzel dicht vor dem erneuten Triumph im Gesamtweltcup. Sollte er seinen Vorsprung von 143 Punkten auf Watabe in Val di Fiemme auf 200 Zähler ausbauen, ist der Sachse beim abschließenden Heimspiel in Schonach am kommenden Wochenende auch rechnerisch nicht mehr einzuholen.

Zweitbester Deutscher ist nach dem Springen am Samstag Weltmeister Johannes Rydzek (Oberstdorf) mit 1:01 Minuten Rückstand auf Platz sechs. Der Weltcup-Dritte Fabian Rießle (Breitnau) kann als Achter (+1:10) ebenfalls noch auf einen Podestplatz hoffen.