Almaty (SID) - Skisprung-Weltmeister Severin Freund (Rastbüchl) ist bei der Weltcup-Premiere in Almaty auf das Podest geflogen. Beim zwölften Saisonsieg des Slowenen Peter Prevc belegte der 27 Jahre alte Niederbayer auf der Gorney-Gigant-Schanze in der früheren kasachischen Hauptstadt den dritten Platz und erreichte damit zum zehnten Mal in diesem Winter das Stockerl

Prevc setzte sich mit Sprüngen auf 141,0 und 137,5 m sowie 272,7 Punkten souverän vor dem Österreicher Michael Hayböck (254,7) durch und steht damit unmittelbar vor seinem ersten Triumph im Gesamtweltcup. Bereits im zweiten Springen am Sonntag (13.00 Uhr/ZDF und Eurosport) kann sich der 23-Jährige die große Kristallkugel vorzeitig sichern.

Freund (252,0) hatte nach zwei Sprüngen auf jeweils 135,0 m 2,7 Punkte Rückstand auf Hayböck, der zuletzt drei Springen in Serie gewonnen hatte. Die weiteren DSV-Adler blieben im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Zweitbester Deutscher war Stephan Leyhe (Willingen/226,5) auf Platz 15. Karl Geiger (Oberstdorf/225,8), in der Vorwoche Sensations-Zweiter in Lahti, verpasste als 17. diesmal die Top 10.

Andreas Wank (Hinterzarten/224,4) kam auf Rang 18, Andreas Wellinger (Ruhpolding/223,3) und Richard Freitag (Aue/219,8) enttäuschten mit den Plätzen 20 bzw. 25. Markus Eisenbichler (Siegsdorf) war als 32. im ersten Durchgang ausgeschieden.