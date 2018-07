Algier (AFP) Ein Algerier mit mutmaßlichen Verbindungen zu den Attentätern von Paris ist laut einem Agenturbericht in Algerien festgenommen worden. Der eigentlich in Belgien wohnhafte Mann sei bereits am Dienstag festgenommen worden, teilte die Staatsanwaltschaft im Regierungsbezirk Béjaïa östlich von Algier am Samstag nach Angaben der Nachrichtenagentur APS mit. Der Verdächtige sitze in Akbou im Departement Béjaïa in Untersuchungshaft.

