Hallstatt (AFP) Im Dachsteingebirge in Oberösterreich ist ein deutscher Höhlenforscher während einer aufwändigen Rettungsaktion gestorben. Wie die österreichische Nachrichtenagentur APA am Sonntag berichtete, konnte der 54-Jährige laut Polizei nicht mehr reanimiert werden. Der Forscher war in der Hirlatzhöhle bei Hallstatt während einer mehrtägigen Expedition bewusstlos zusammengebrochen.

