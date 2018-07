Berlin (AFP) In zahlreichen EU-Ländern haben Bürger offenbar in großem Stil Geld in die Schweiz gebracht und dort gebunkert. "Wir sind bei unseren Ermittlungen auf zahlreiche andere EU-Länder gestoßen, in denen die Bürger Geld im Ausland untergebracht haben und das womöglich an den Finanzbehörden vorbei", sagte Nordrhein-Westfalens Finanzminister Norbert Walter-Borjans (SPD) dem "Tagesspiegel" (Montagausgabe). Es gehe um Summen zwischen 40 bis 50 Milliarden Schweizer Franken.

