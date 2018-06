Berlin (AFP) Die Migrationsbeauftragte der Linken-Fraktion im Bundestag, Sevim Dagdelen, hat die Reise von Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) nach Marokko scharf kritisiert. Er und andere deutsche Minister opferten in Nordafrika "die Menschenrechte auf dem Altar der Flüchtlingsabwehr", erklärte Dagdelen am Sonntag. In Marokko seien die Rechte auf freie Meinungsäußerung sowie auf Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit nicht gewährleistet.

