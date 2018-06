Dortmund/Mainz (dpa) - Dank dreier später Tore hat Borussia Dortmund seinen Acht-Punkte-Rückstand auf Spitzenreiter FC Bayern München in der Fußball-Bundesliga gewahrt. Beim 3:1 gegen den Abstiegskandidaten Hoffenheim fielen alle Dortmunder Tore erst ab der 80. Minute. Ohne den gesperrten Trainer Roger Schmidt an der Seitenlinie kassierte Bayer Leverkusen eine 1:3-Niederlage beim FSV Mainz 05. Die Rheinhessen überholten den Werksclub damit in der Tabelle. Zuvor hatten sich der FC Augsburg und Borussia Mönchengladbach bereits 2:2 unentschieden getrennt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.