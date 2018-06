Duisburg (SID) - Der FC St. Pauli hat im Kampf um die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga einen wichtigen Sieg gefeiert. Beim Zweitliga-Tabellenschlusslicht MSV Duisburg kam die Mannschaft von Trainer Ewald Lienen, einst Profi und Trainer bei den Zebras, zu einem 2:0 (0:0). Marc Rzatkowski (64.) und John Verhoek (90.+4) waren vor 20.790 Zuschauern für die Lienen-Elf erfolgreich.

"Es war ein sehr kampfbetontes Spiel. Es war sehr schwer, wir haben uns behauptet. Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft", sagte Rzatkowski bei Sky, "es war ein sehr wichtiger Sieg heute, aber es waren nur drei Punkte. Wir können nur auf uns schauen."

Die Hamburger haben jetzt mit 39 Punkten zwei Zähler Rückstand auf den 1. FC Nürnberg (41), der Relegationsrang drei belegt. In den letzten vier Auswärtsspielen holten die St. Paulianer zehn Punkte. Die Meidericher, die zum siebten Mal in Folge ohne Sieg blieben, haben 13 Punkte auf dem Konto und tragen weiterhin die Rote Laterne. Den letzten MSV-Sieg gab es am 29. November 2015 beim 3:0 gegen den SV Sandhausen.

Beide Teams zeigten den Zuschauer eine biedere Partie. Torchancen blieben Mangelware, die Teams neutralisierten sich gegenseitig, sodass es kaum Aufreger in den Strafräumen gab. In der 48. Minute konnte sich Duisburgs Torwart Michael Ratajczak bei einem fulminanten Schuss von St. Paulis Kapitän Enis Alushi auszeichnen. Der Portugiese Tomané (59.) aufseiten der Duisburger besaß per Kopf die erste Chance für die Gastgeber, fand allerdings in Keeper Robin Himmelmann seinen Meister.

Die Bestnoten beim MSV verdienten sich Giorgi Chanturia und Dan-Patrick Poggenberg. Aufseiten der Gäste gefielen Rzatkowski und Jeremy Dudziak.