Berlin (dpa) - Aus dem Bürgerkriegsland Syrien kommen nach Beginn der Waffenruhe positive Signale. Außenminister Frank-Walter Steinmeier hat zu einem politischen Dialog in Syrien aufgerufen. Erstmals gebe es eine Chance auf eine wirkliche Atempause, sagte Steinmeier der "Welt am Sonntag". "Wir müssen die Chance der Waffenruhe nutzen, um auch die humanitären Zugänge weiter zu verbessern", so Steinmeier. Die Waffenruhe ist seit gestern um Mitternacht wirksam. Das Regime, die wichtigste Oppositionsbündnis und Rebellen-Milizen stimmten zu.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.