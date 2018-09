Leipzig (SID) - Der zweimalige Weltmeister David Storl (Leipzig) plant sein Comeback im Kugelstoß-Ring bei den Halleschen Werfertagen am 21./22. Mai. "Dort will ich eigentlich die Olympianorm abhaken", sagte der 25-Jährige am Rande der deutschen Hallen-Meisterschaften in Leipzig.

Der Ende 2014 am linken Knie operierte Storl verzichtet in diesem Jahr auf die komplette Hallensaison, um sich optimal auf die Olympischen Spiele in Rio den Janeiro vorzubereiten. Auch im vergangenen Jahr hatte Storl monatelang mit einer chronischen Entzündung im Knie zu kämpfen. Bei der WM in Peking kam er dennoch auf Platz zwei.

"Das große Ziel ist Olympia, alles andere wird dem untergeordnet", sagte Storl, der deshalb auch nur mit sieben bis acht Wettkämpfen bis Rio plant. Ziel sei es, "irgendwann wieder beschwerdefrei" zu sein.