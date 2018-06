20. Saisonsieg für den FC Bayern

Berlin (dpa) - Der FC Bayern München hat mit seinem 20. Saisonsieg den Vorsprung an der Tabellenspitze zumindest bis Sonntag auf elf Punkte ausgebaut. Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola siegte am Samstag beim VfL Wolfsburg 2:0 (0:0). Den ersten Sieg unter Trainer Thomas Schaaf holte Schlusslicht Hannover 96 mit dem 2:1 (1:1) beim VfB Stuttgart. Schaafs Ex-Club Werder Bremen rettete nach einem späten Tor immerhin ein 2:2 (1:1) gegen den SV Darmstadt 98. Der Hamburger SV und der FC Ingolstadt trennten sich 1:1 (1:0).

Erste Diagnose bei Lindsey Vonn nach Sturz

Soldeu (dpa) - Lindsey Vonn hat sich bei ihrem Sturz im Super-G von Soldeu nach eigenen Angaben einen Knochen-Haarriss im linken Knie zugezogen. Wie die Amerikanerin am Samstag bei Instagram bekanntgab, ist dies die erste Diagnose nach einer Röntgenuntersuchung. Am Montag stehe ein Magnetresonanz-Scan an, hieß es weiter. Zugleich sagte die 31 Jahre alte Skirennfahrerin aber, dass sie einen Start beim Kombinations-Wettkampf am Sonntag in Andorra erwäge. Vonn war bei dem Rennen am frühen Nachmittag in einer Linkskurve weggerutscht und zunächst eine Weile regungslos liegengeblieben. Die Rekordsiegerin im Weltcup musste danach mit einem Rettungsschlitten geborgen werden.

Zweierbob-Weltmeister Friedrich Dritter beim Weltcupfinale

Königssee (dpa) - Zweierbob-Weltmeister Francesco Friedrich ist beim Weltcup-Finale in Königssee auf Rang drei gefahren. Nach einem Missgeschick am Start des ersten Laufes fuhr er mit Anschieber Candy Bauer von Platz vier noch auf das Podest vor. Dennoch hatte er nach zwei Durchgängen 15 Hundertstelsekunden Rückstand auf den siegreichen Südkoreaner Yunjong Won, der erstmals in seiner Karriere den Gesamtweltcup im kleinen Schlitten gewann. Zweiter im letzten Saisonrennen wurde der Schweizer Beat Hefti.

Reus knackt Uralt-Sprintrekord: 60 Meter in 6,52 Sekunden

Leipzig (dpa) - Julian Reus hat den Uralt-Sprintrekord über 60 Meter bei den deutschen Leichtathletik-Hallenmeisterschaften in Leipzig geknackt. Der 27-Jährige aus Wattenscheid holte sich am Samstag den Titel in starken 6,52 Sekunden und blieb damit eine Hundertstelsekunde unter der bereits 28 Jahre alten Bestmarke des Berliners Sven Matthes.

Kiels Handballer übernehmen die Tabellenspitze

Kiel (dpa) - Rekordmeister THW Kiel hat sich wieder an die Tabellenspitze der Handball-Bundesliga gesetzt. Die Norddeutschen feierten am Samstag einen 26:21 (14:10)-Heimsieg über die Füchse Berlin und überholten mit 38:6 Punkten die in der Liga spielfreien Rhein-Neckar Löwen (36:6). Das Hessenderby entschied die MT Melsungen mit 29:22 (15:11) gegen die HSG Wetzlar für sich. In einem weiteren Nachbarschaftsduell verschärfte der VfL Gummersbach mit einem 23:22 (9:12)-Auswärtssieg die Abstiegssorgen beim Bergischen HC.

Flensburgs Handballer müssen um Gruppensieg zittern

Flensburg (dpa) - Die SG Flensburg-Handewitt hat auf dem Weg zum Gruppensieg in der Handball-Champions-League einen Dämpfer erhalten. Gegen den ungarischen Meister MVM Veszprem verloren die Norddeutschen am Samstag mit 28:29 (12:10). Die Flensburger müssen nun am 6. März gegen Paris St. Germain gewinnen und auf einen Ausrutscher von Veszprem gegen Wisla Plock hoffen, um doch noch das begehrte Freilos für das Achtelfinale zu ergattern.

Van Avermaet gewinnt Klassiker Omloop Het Nieuwsblad - Martin-Sturz

Gent (dpa) - Der belgische Radprofi Greg van Avermaet hat am Samstag die 71. Auflage des belgischen Klassikers Omloop Het Nieuwsblad gewonnen. Der BMC-Fahrer triumphierte nach 201 Kilometern in Gent als schnellster einer vierköpfigen Spitzengruppe vor Weltmeister Peter Sagan (Slowakei). Die deutschen Starter spielten in der Endabrechnung keine Rolle. Der dreimalige Zeitfahr-Weltmeister Tony Martin stürzte bei seinem Klassiker-Debüt, bevor es in die entscheidende Phase des Rennens ging. Nach ersten Diagnosen zog sich der Wahlschweizer Hautabschürfungen zu.