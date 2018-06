Berlin (dpa) - SPD-Chef Sigmar Gabriel schließt einen Rücktritt bei schlechten Ergebnissen bei den Landtagswahlen am 13. März aus. Wenn die CDU-Vorsitzende Angela Merkel immer zurückgetreten wäre, wenn die CDU eine Landtagswahl verloren hat, dann wäre sie schon lange nicht mehr Kanzlerin, sagte Gabriel der "Bild am Sonntag". Man laufe in einer Krise, wie Deutschland sie derzeit erlebe, nicht davon. Er trage Verantwortung für die SPD und unser Land und werde der weiter nachkommen. In zwei Wochen wird in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt gewählt.

