Hamburg (dpa) - Gut drei Wochen nach der Havarie der "Indian Ocean" ist kurz vor dem Hamburger Hafen schon wieder ein Frachter auf Grund gelaufen. Die 166 Meter lange und 24 Meter breite "Sandnes" ist am Morgen auf dem Weg von der Werft in die Elbe auf Schlick gelaufen, das Schiff war nach Polizeiangaben aber nicht beladen, Menschen waren nicht in Gefahr. Es wird davon ausgegangen, dass die "Sandnes" schon am Abend wieder freikommen könnte. Der Fall ist wohl nicht mit dem des Container-Riesen "Indian Ocean" vergleichbar, der Anfang Februar tagelang in der Elbe feststeckte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.