Columbia (dpa) - Die frühere US-Außenministerin Hillary Clinton hat einen überragenden Sieg bei der Präsidentschaftsvorwahl der Demokraten in South Carolina gefeiert. Nach Auszählung von fast 40 Prozent der Stimmen führte sie mit 75 zu 25 Prozent vor ihrem Rivalen Bernie Sanders. Es ist nach Iowa und Nevada der dritte Vorwahlsieg der Ex-First Lady, während Sanders bisher nur in New Hampshire gewonnen hat. Clinton zieht damit gestärkt in den "Super Tuesday" am kommenden Dienstag. Dann stimmen die Demokraten in elf Bundesstaaten über ihren Spitzenkandidaten ab.

