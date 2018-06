Peking (AFP) In einer chinesischen Schule hat ein Mann mehrere Kinder mit einem Messer angegriffen und zehn von ihnen verletzt. Die Schüler in Haikou auf der südlichen Insel Hainan hatten sich am Montag gerade aufgereiht, um für die Mittagspause nach Hause zu gehen, als der Mann mit dem Messer auf sie losging, wie die Nachrichtenagentur China News Service unter Berufung auf eine Augenzeugin meldete.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.