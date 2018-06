Bad Honnef (AFP) Möbel made in Germany haben sich im vergangenen Jahr gut verkauft. Der Umsatz der überwiegend mittelständischen Hersteller stieg überraschend stark um 6,2 Prozent auf knapp 17,4 Milliarden Euro, wie der Verband der Deutschen Möbelindustrie am Montag mitteilte. Die erfreuliche Entwicklung liege über den Erwartungen. Für das laufende Jahr erwartet der Verband ein Plus von etwa 1,0 Prozent.

