New York (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat die Bedeutung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) für die Lösung des Konfliktes in der Ostukraine hervorgehoben. "Ohne die OSZE wären wir nicht da, wo wir sind bei der Beruhigung der Kampfhandlungen in der Ukraine", sagte Steinmeier vor Journalisten in New York, wo er dem UN-Sicherheitsrat das Programm des deutschen OSZE-Vorsitzes vorstellte.

