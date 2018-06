Brüssel (AFP) Die EU-Kommission bereitet umfangreiche Nothilfe für Flüchtlinge in Griechenland vor, die wegen Grenzsperrungen in dem Land festsitzen. Eine Entscheidung über eine "Bedarfseinschätzung" für das Land werde so schnell wie möglich erfolgen, sagte eine Sprecherin am Montag in Brüssel. Die Kommission sei bereit, "alle verfügbaren Instrumente" zu nutzen, um eine humanitäre Krise zu verhindern.

