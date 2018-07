Jerusalem (AFP) Mit einem Videobeitrag über den EU-Botschafter in Israel hat eine Siedlerorganisation in Israel am Sonntag Kritik der israelischen Regierung hervorgerufen. In dem Video wird Botschafter Lars Faborg-Andersen mit einem Maulkorb gezeigt, wie er in dem Film "Das Schweigen der Lämmer" von dem von Anthony Hopkins gespielten Mörder Hannibal Lecter getragen wird. Der Titel des von der Gruppe Forum der Peripherie Jerusalems im Sozialnetzwerk Facebook verbreiteten Films lautet: "Wir müssen Andersen zum Schweigen bringen".

