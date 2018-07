Los Angeles (dpa) - In Hollywood werden zur Stunde die begehrtesten Filmpreise der Welt vergeben - die Oscars. Die erste Schauspielertrophäe ging an die Schwedin Alicia Vikander. Sie bekam die Auszeichnung als beste Nebendarstellerin für ihre Rolle in dem Transsexuellendrama "The Danish Girl". Großer Oscar-Favorit in diesem Jahr ist das Rachedrama "The Revenant - Der Rückkehrer" mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle. Der Film kommt auf zwölf Nominierungen. Dahinter folgt mit zehn Nennungen das Actionspektakel "Mad Max: Fury Road".

