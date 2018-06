Hollywood (dpa) - In Hollywood hat die Oscar-Verleihung begonnen. Der Komiker Chris Rock moderiert die Preis-Gala zum zweiten Mal. Der Film mit den meisten Nominierungen ist das Rachedrama "The Revenant - Der Rückkehrer" mit zwölf Nominierungen. Hauptdarsteller Leonardo DiCaprio könnte seinen ersten Oscar gewinnen. Auch einige deutschsprachige Nominierte können den begehrtesten Preis der Filmbranche gewinnen. Der deutsche Regisseur Patrick Vollrath kann mit seinem Kurzfilm "Alles wird gut" auf einen Oscar hoffen, ebenso der Berliner Filmausstatter Bernhard Henrich für "Bridge of Spies".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.