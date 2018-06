München (SID) - Uli Hoeneß ist nach 637 Tagen in Haft wieder ein freier Mann. Der ehemalige Präsident des deutschen Fußball-Rekordmeisters Bayern München wurde nach der Hälfte seiner dreieinhalbjährigen Gefängnisstrafe vorzeitig entlassen, wie das bayerische Justizministerium am Montagmorgen bestätigte.

Hoeneß wurde allem Anschein nach bereits in der Nacht zum Montag entlassen. Am Montagvormittag bestätigte sein Sohn Florian vor dem Haus der Familie am Tegernsee, dass sein Vater längst zu Hause sei. Wie die Welt berichtete, war aus der Villa laute Musik zu hören. Auch eine Blaskapelle machte sich auf den Weg zu dem Anwesen.

Hoeneß war am 13. März 2014 wegen Steuerhinterziehung von 28,5 Millionen Euro zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Am 2. Juni 2014 hatte der 64-Jährige seine Haftstrafe angetreten. Seit Anfang 2015 war Hoeneß Freigänger. Seitdem arbeitete er tagsüber in der Jugendabteilung des FC Bayern.

Bei seiner Entlassung nach 21 Monaten kam Hoeneß aufgrund der selten angewandten Halbstrafenregelung frei. Seine Reststrafe ist für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt.