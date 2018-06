Istanbul (SID) - Nationalstürmer Mario Gomez hat im Kampf um die türkische Fußballmeisterschaft mit Besiktas Istanbul die Tabellenführung verloren. Am 23. Spieltag unterlagen die Schwarz-Weißen mit 0:2 (0:1) beim Stadtrivalen Fenerbahce, der im Zweikampf um den Titel nun zwei Punkte voraus ist.

Volkan Sen brachte den 19-maligen Meister im ?ükrü Saraco?lu Stadion bereits in der 3. Minute in Führung. In eine Drangphase von Besiktas hinein machte der frühere ManUnited-Star Nani nach 82 Minuten alles klar.

Besiktas um Gomez, der mit 16 Treffern weiter die Torschützenliste der Süper Lig anführt, hat aber noch ein Spiel in der Hinterhand.